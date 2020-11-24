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Dünya ABDde korkutan açıklama Ölümler 300 bini geçecek
AMERİKA

ABD'de korkutan açıklama: Ölümler 300 bini geçecek

ABD'de koronavirüs salgını ile ilgili korkutucu açıklamalar yapılıyor. Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ülkede Covid-19’a bağlı can kaybı sayısının yıl sonuna kadar 300 bini geçebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Dr. Anthony Fauci
Dr. Anthony Fauci

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 260 bini geçtiği ABD'de korkutucu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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KORKUTUCU AÇIKLAMA

Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ülkede Covid-19’a bağlı can kaybı sayısının yıl sonuna kadar 300 bini geçebileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü (NIAID) ve Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, "Şu anda 250 binden fazla, diğer bir deyişle çeyrek milyon ölüm ile karşı karşıyayız. Salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ölü sayısı yıl sonuna kadar 300 bine ulaşabilir. Gereken önlemler alınmazsa 300 bini de geçebilir” dedi. Fauci açıklamasını, “Virüse karşı alınan sosyal mesafeyi koruma ve maske takma gibi önlemlere uyarak, salgının yayılma hızını değiştirme gücüne sahip olabiliriz” sözleriyle sürdürdü.

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VAKALAR 12 MİLYONU AŞTI
ABD’de elde edilen son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 476 bin 400’e, toplam can kaybı ise 258 bin 711’e ulaştı.

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