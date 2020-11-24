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Dünya 260 bin kişinin öldüğü ABDde Beyaz Saray partiye hazırlanıyor
AMERİKA

260 bin kişinin öldüğü ABD'de Beyaz Saray partiye hazırlanıyor

ABD'de koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları korkunç boyutlara ulaşırken Beyaz Saray'da parti hazırlığı başladı. Dün Beyaz Saray'da kesilmiş bir köknar ağacının at arabasıyla taşınması, Şükran Günü geleneği olan hindi affı töreni, Noel ve Hanuka dahil çeşitli dini bayram etkinliklerinin yapılacağı sinyalini verdi.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saray.
Beyaz Saray.

Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında parti hazırlıkları yapıyor.

Dün Beyaz Saray'da kesilmiş bir köknar ağacının at arabasıyla taşınması, Şükran Günü geleneği olan hindi affı töreni, Noel ve Hanuka dahil çeşitli dini bayram etkinliklerinin yapılacağı sinyalini verdi.

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First Leydi Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham da partilere katılımın kişilerin tercihi olacağını belirterek "Her yıl Beyaz Saray Noel kutlamalarının ikonik dekorunu görmek ve şenliğinin tadını çıkarmak eskiden beri süregelen bir gelenek." ifadesini kullandı.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Beyaz Saray danışmanları ve kamu sağlığı uzmanları, halka Şükran Günü'nde seyahat etmemeleri, kapalı mekanlarda toplanmamaları çağrısında bulunmuştu.

ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 260 bini geçti. Ülkede vaka sayısı ise 9 milyonun üzerinde.

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