Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti Hindistanlı sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, astronot kıyafeti giyerek, sokakta ‘ay yürüyüşü’ yaptı. Sanatçının, bozuk yollara dikkat çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi çekti. Sanatçı görüntüyü, Bengalore şehrinin altyapı çalışmalarından sorumlu olan ve Hindistan'ın dördüncü büyük belediye şirketi BBMP’ye mesaj göndererek “Merhaba BBMP” açıklamasıyla paylaştı.

Haber Merkezi 02 Eylül 2019, 23:02 Son Güncelleme: 02 Eylül 2019, 23:16 DHA