Hayat Sümela Manastırındaki yapılar korumaya alındı
KÜLTÜR SANAT

Sümela Manastırı’ndaki yapılar korumaya alındı

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı’nda coğrafi ve iklimsel koşulların zorluğu altında yaklaşık 4 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarında 2. etap çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi IHA
Sümela Manastırı
Sümela Manastırı

Sarp yamaçlardaki kayaların temizleme çalışmaları 20 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından yapılırken, manastırın içinde bulunan yapıların zarar görmemesi için koruyucu iskeleler kurularak eserler koruma altına alındı.

Manastırın restorasyonu için malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken özel ekip, Sümela Manastırı ve ziyaretçiler için tehlike oluşturan kayaları tek tek yamaçtan aşağıya düşürülerek sarp yamaçlar temizliyor.

Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi amaçlanıyor

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren yaklaşık 4 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın birinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımı ile 25 Mayıs 2019 tarihinde törenle ziyarete açılmıştı.

Öte yandan Çalışmalar kapsamında restorasyonun son aşamasında ise kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Restorasyon çalışmalarının 2020 yılı sonunda tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sümela Manastırı’nın Unesco Dünya Mirası Daimi Listesi’ne kaydettirilmesi için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

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