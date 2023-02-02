|
Dünya

Avrupa otomobil pazarında 1993'ten bu yana en kötü tablo

Avrupa otomobil pazarı, 1993'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ancak uzmanlar, 2023 yılı için daha iyimser tahminlerde bulundu.

09:21 . 2/02/2023 Perşembe
Diğer
Arşiv

Arşiv

Reuters'ın, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine dayandırdığı haberine göre, 2022'de yüzde 4.6 oranında küçülen otomobil pazarında 9 milyon 255 bin 930 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Böylece pazar, 1993'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Avrupa otomobil pazarı, 1993 yılında da 9.2 milyon adet seviyesinde yılı kapatmıştı.

2023'te büyüme bekleniyor

ACEA'dan yapılan son açıklamada ise, 2023'te bu tablonun tersine dönmeye başlayacağı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, 2023 sonuna kadar Avrupa otomobil pazarının
yüzde 5 büyüme ile 9.8 milyon adede yükseleceği öngörüsü
paylaşıldı.

ACEA Başkanı ve Renault CEO'su Luca De Meo, 2030 yılına kadar batarya üretimi için gerekli olan hammaddelerin yalnızca yüzde 5'inin Avrupa'dan sağlanacağını söyledi. De Meo, hammadde maliyetlerinin endüstrinin kontrol edemediği bir şey olması nedeniyle bunun bazı riskler oluşturduğunu da aktardı.






#avrupa
#otomobil
#otomobil satış
#ikinci el
#2023
1 saat önce
default-profile-img
Avrupa otomobil pazarında 1993'ten bu yana en kötü tablo
Fenerbahçe'nin çılgın transfer planı: Coutinho ve Aubameyang
Borsa güne yükselişle başladı
TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Azı şifa fazlası zarar: Samandağ biberinin faydaları saymakla bitmiyor
Barcelona 10 maçtır kaybetmiyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.