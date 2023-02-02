Avrupa otomobil pazarında 1993'ten bu yana en kötü tablo

Böylece pazar, 1993'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Avrupa otomobil pazarı, 1993 yılında da 9.2 milyon adet seviyesinde yılı kapatmıştı.

ACEA Başkanı ve Renault CEO'su Luca De Meo, 2030 yılına kadar batarya üretimi için gerekli olan hammaddelerin yalnızca yüzde 5'inin Avrupa'dan sağlanacağını söyledi. De Meo, hammadde maliyetlerinin endüstrinin kontrol edemediği bir şey olması nedeniyle bunun bazı riskler oluşturduğunu da aktardı.