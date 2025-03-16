Avustralya Başbakanı Albanese: Ukrayna'daki olası barışa küçük bir katkı sağlayabiliriz

The Guardian'ın haberine göre, Albanese basına yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olası barışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albanese, Ukrayna'da olası "barışı koruma" çalışmalarına Avustralya'nın katkılarına ilişkin detay vermek için erken olduğunu, önce ateşkes konusunda anlaşmaya varılması gerektiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "zorba" şeklinde niteleyerek ülkesinin "zorbalara karşı geldiğini" savunan Albanese "Eğer tercih edersek küçük bir katkıda bulunuruz. Ancak barışı korumak için önce barışı görmemiz lazım." dedi.