Avustralya tarihinde yapılan en büyük biyogüvenlik operasyonu: 38 ton riskli gıda bulundu

Avustralya'nın milli sembollerinden kanguruların itlafı için devlet tarafından belirlenen yıllık kota, vahşi yaşam uzmanları tarafından gerekli görülürken aktivistler, "acımasızca olduğu ve ticari çıkarlar için yapıldığı" gerekçesiyle itlafın durdurulmasını istiyor.