Dünya Avustralyada eve ayakkabıyla girme tartışması
AVRUPA

Avustralya’da 'eve ayakkabıyla girme' tartışması

Avustralya'da eve ayakkabıyla girip girmeme tartışması yaşanıyor. Avustralya’da bazı etnik kökenlilerin evlerine ayakkabılarını çıkartarak, bazılarının ise çıkartmayarak girmesi, bu konuda tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi AA
Avustralya’da eve ayakkabıyla girme tartışması
Avustralya’da "Eve girerken ayakkabı çıkartılmalı mı, çıkartılmamalı mı" anketi yapıldı.

Avustralya’da bazı etnik kökenlilerin evlerine ayakkabılarını çıkartarak, bazılarının ise çıkartmayarak girmesi, bu konuda tartışmalara neden oldu.

ANKET DÜZENLENDİ

ABC kanalının haberine göre ülkedeki farklı etnik kökenlere sahip bazı vatandaşların evlere ayakkabısız, bazılarının ise ayakkabıyla girmeyi tercih etmesi üzerine, toplumun genel alışkanlığını görmek için yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla anket düzenlendi.

Ankete göre Avustralya’da doğanların yüzde 24’ü, 10 yıl içinde Avustralya’ya göçenlerin yüzde 38’i, 10 yıldan önce bu ülkeye göç edenlerin yüzde 44’ü misafirlerinden eve girerken ayakkabılarını çıkartmalarını talep etti.

Mart ayında yapılan bir başka ankette ise Avrupa kökenli olmayan Avustralya vatandaşlarının yüzde 74’ünün, misafirlerinden, evlerine girerken ayakkabılarını çıkartmalarını beklediği sonucu çıktı.

YETİŞTİRİLME TARZINA BAĞLI

Kanala konuşan Filipinler kökenli Sean soyadlı bir kişi, ayakkabılarını çıkartma alışkanlığının, Filipinler’in başkenti Manila’da yaşadığı evden kalma olduğunu belirterek sokakların evler kadar temiz olmadığını söyledi.

Çin ve Malezya kökenli Ben Çeong da “Dış dünyada bütün bakterileri taşıyorsunuz. Bu bakterileri evinize götürmek istemezsiniz.” değerlendirmesini yaptı. Çeong ayrıca, birinin evine girerken ayakkabıyı çıkartmanın saygı ve nezaket gösterisi olduğunu vurguladı.

Hindistan kökenli Zeeta ise babasının eve girerken ayakkabılarını çıkarttığını, annesinin ise çıkartmadığını belirterek kendisinin ise ev sahibinin kurallarına göre hareket ettiğini ifade etti.

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