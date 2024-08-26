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Dünya

Avustralya’da ‘mesai dışı bağlantıyı kesme hakkı’ yürürlüğe girdi

Avustralya’da mesai saatleri dışında işverenlerden gelen aramaları ve mesajları yanıtlama zorunluluğu hisseden çalışanlar için rahatlatıcı bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni yasa, çalışanlara mesai saatleri sonrasında iletişim taleplerini yanıtsız bırakma hakkı tanıyor ve bu durumdan dolayı cezalandırılma korkusu yaşamamalarını sağlıyor.

09:50 - 26/08/2024 Pazartesi
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FWC, işverenin çalışanla mesai sonrası iletişimi durdurmasını veya çalışanların makul olmayan bir durumda yanıt vermemesini talep edebiliyor.
FWC, işverenin çalışanla mesai sonrası iletişimi durdurmasını veya çalışanların makul olmayan bir durumda yanıt vermemesini talep edebiliyor.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir ankete göre, Avustralyalılar yılda ortalama 281 saat ücretsiz fazla mesai yapıyor. Başta Avrupa ve Latin Amerika'daki 20'den fazla ülkede benzer düzenlemeler bulunuyor.


Yasa, işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklamıyor. Bunun yerine, çalışanlara makul olmayan durumlar dışında yanıt vermeme hakkı tanıyor.


Düzenlemelere göre, işverenler ve çalışanlar aralarındaki uyuşmazlıkları kendi aralarında çözmeye çalışmalı. Bu çözüm sağlanamazsa, Avustralya Adil Çalışma Komisyonu (FWC) devreye girebiliyor.


FWC, işverenin çalışanla mesai sonrası iletişimi durdurmasını veya çalışanların makul olmayan bir durumda yanıt vermemesini talep edebiliyor. FWC kararlarına uymayan çalışanlar 19 bin Avustralya doları para cezası alabilirken, şirketler ise 94 bin Avustralya dolarına kadar ceza ödeyebilir.


Çalışanlar yeni yasadan memnun

Çalışanları temsil eden kuruluşlar bu hamleyi memnuniyetle karşıladı. Avustralya Sendikalar Konseyi, düzenlemenin çalışanlara, makul olmayan mesai dışı iş taleplerini reddetme yetkisi vereceğini ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlayacağını belirtti.


Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nden John Hopkins, “Dinlenmiş ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi olan çalışanlara sahip olan herhangi bir kuruluş, daha az hasta günü ve daha düşük çalışan sirkülasyonu yaşar” dedi.


Ancak, çalışanlar arasında yeni yasaya yönelik karışık tepkiler de var. Reklam sektörü çalışanı Rachel Abdelnour, Reuters’a verdiği demeçte, “Bu gibi yasaların olması aslında gerçekten önemli. Tüm gün telefonlarımıza, e-postalarımıza bağlı kalıyoruz ve kapatmanın zor olduğunu düşünüyorum” dedi.


Öte yandan, bazı çalışanlar yeni kuralların kendilerine çok fazla etki etmeyeceğini düşünüyor.


Finans sektöründe çalışan David Brennan, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bence bu mükemmel bir fikir.Umarım yaygınlaşır. Ancak dürüst olmak gerekirse, bizim sektörde yaygınlaşacağını sanmıyorum” dedi. “İyi maaş alıyoruz, bizden teslim etmemiz bekleniyor ve 24 saat teslim etmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz.”

#Avustralya
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#Mesai
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