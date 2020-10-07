Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusu Ermenistanın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti
ASYA

Azerbaycan-Ermenistan çatışma hattında son durum: Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracı imha edildi

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.

Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

Azerbaycan SİHA'sı ağaçların arasına saklanan Ermenistan tankını böyle imha etti
OYNAT 00:24
Azerbaycan SİHA'sı ağaçların arasına saklanan Ermenistan tankını böyle imha etti
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan ordusuna karşı yürüttüğü operasyon devam ederken, ağaçların arasına gizlenmiş Ermenistan Ordusu'na ait bir tank böyle imha edildi.

Azerbaycan işgalden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı
FOTOĞRAF 5
Title
Ermenistan'ın sivillere yönelik alçak saldırılarının ardından Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için harekete geçti.
Title
Savunma Bakanlığı, Cebrail ilinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı.
Title
Title
Title
Azerbaycan işgalden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekatın 11. gününe girildi. Azerbaycan

Abone Ol Google News
Füze rampası ve tuvalete benzetiliyor

Füze rampası ve tuvalete benzetiliyor

​"Merak ettiklerini söyleyip, ziyarete gelen bile oluyor."
Şanlıurfada kan donduran olay

Şanlıurfa'da kan donduran olay

​Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti.
Ermenistan’ın Türkiye’ye gelen hatta saldırısı küresel bir tehdit

Gıdada büyük oyun

Gıdada büyük oyun

Peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam için nişasta katılıyor.
Mevzileri<br>bırakıp kaçtılar

Mevzileri
bırakıp kaçtılar

​Ermenistan ordusunun komuta noktası yok edildi.
2009'daki<br>sınava soruşturma

2009'daki
sınava soruşturma

​Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
Simitçi<br>bile satıyor!

Simitçi
bile satıyor!

​Merdiven altı maskelere yönelik önemli uyarı.
Çaresizlik içindeler

Çaresizlik içindeler

​Ermenistan ordusu nereye saldıracağını şaşırdı.
Hiç bu kadar korkutucu olmamıştı

Hiç bu kadar korkutucu olmamıştı

​Komşudan tedirgin eden koronavirüs açıklaması.
12 ilde<br>FETÖ operasyonu

12 ilde
FETÖ operasyonu

​Aralarında doktor, öğretmen ve polis de var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.