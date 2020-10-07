Azerbaycan-Ermenistan çatışma hattında son durum: Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracı imha edildi Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 10:56 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 11:00 AA