Dünya Azerbaycan Türkü ailenin çocuklarına koymak istediği Türkçe isme İrandan engel
ASYA

Azerbaycan Türkü ailenin çocuklarına koymak istediği Türkçe isme İran'dan engel

İran'da yaşayan Azerbaycan Türkü Colani ailesi, kızlarına Türkçe isim verebilmek için aylardır mücadele ediyor. İranlı yetkililerin listelerinde böyle bir isim bulunmadığı gerekçesiyle, 'uyanma' ve 'diriliş' anlamına gelen 'Ayıl' ismini koymalarına müsaade etmediğini belirten aile, bunun kendileri için sadece bir isim koyma meselesi değil, hak ve kimlik meselesi olduğunu ifade ediyor.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Türkü Seccad Colani'nin görme engeli bulunuyor.
Azerbaycan Türkü Seccad Colani'nin görme engeli bulunuyor.

İran'ın Erdebil kentinde yaşayan Azerbaycan Türkü görme engelli sokak müzisyeni Seccad Colani, Türkçe isim vermek istediği için yeni doğan kızını 7 aydır nüfusa kaydettiremiyor.

Kızını 7 ay önce kucağına alan 34 yaşındaki Colani, "Kızımıza Azerbaycan Türkçesinde 'uyanma' ve 'diriliş' anlamına gelen 'Ayıl' ismini koymak istedik. Fakat Erdebil'deki Nüfus Müdürlüğü, listelerinde olmadığı için bu ismi kabul etmedi. Kızım şimdi 7 aylık oldu" dedi.

  • Bunun üzerine konuyu Tahran Nüfus Müdürlüğündeki 3 kişilik komisyona götürdüğünü aktaran Colani, buradan da olumlu cevap alamadığını belirtti.

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Kimlik alamadığı için sigorta hastane masraflarını karşılamıyor

Kendisinin doğuştan görme özürlü olduğunu söyleyen Colani, "Kızımın gözlerinde de katarak var. Nüfusa kaydını yapmadıkları ve kimliğini alamadığımız için sigorta hastane masraflarını karşılamıyor. Kızım 3 kere ameliyat oldu. Ben sokak müzisyeniyim. Maddi imkanlarımız sınırlı. Hastane masraflarına gücümüz yetmiyor" ifadelerini kullandı.

"Kendi kültürümüzü yansıtmasını istiyoruz"

Kızına Türkçe isim koymadaki ısrarının nedenini ise Colani, "Bu, sadece bir isim koyma meselesi değil, hak ve kimlik meselesi. Biz çocuklarımıza kendi kültürümüzü yansıtan ve kendi tercihlerimiz olan Türk isimleri koymak istiyoruz" ifadeleriyle dile getirdi.

"Türkçe coğrafi isimleri de değiştiriliyor"

Engelin bununla sınırlı olmadığını da dile getiren Colani, "Sadece çocuklarımızın isimlerine müdahale etmekle kalmıyorlar. Türkçe coğrafi isimleri de Farsça isimlerle değiştiriyorlar. Akçay-Sefidrud, Savalan-Sebelan, Koşaçay-Meyandoab, Pelmeyer-Polmehr gibi birçok yer ismi değiştirildi" diye konuştu.

  • İran'da devletin elinde, yeni doğan çocuklara konulacak isimlerle ilgili bir liste olduğu, ailelerin ancak bu listedeki isimleri koyabildikleri belirtiliyor. Söz konusu listede sınırlı sayıda Türkçe isim bulunurken, listede yer almayan bir isme ilişkin ilgili komisyondan izin alınması gerekiyor.

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