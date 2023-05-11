Azerbaycan'dan büyük jest: Caddeye Atatürk'ün adını verdiler

Azerbaycan medyası, var olan "Orta Koridor" projesinin bir başka versiyonunu vaad etmekle suçlanan Kılıçdaroğlu'nu, "Bu proje Zengezur Koridoru'nu yok ediyor. Türk dünyasını, İran ve Çin'e bağımlı kılıyor ve zayıflatıyor" diye eleştirdi.