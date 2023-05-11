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Azerbaycan'dan büyük jest: Caddeye Atatürk'ün adını verdiler

Azerbaycan, yıllar süren mücadeleler sonucunda Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'ın elinden aldı. Yaşananların ardından bölgenin yeniden inşa süreci devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den alkışlanacak bir hareket geldi. Aliyev, Karabağ'ın sembol kenti Şuşa'da Atatürk'ün adını taşıyan caddenin açılışını yaptı.

10:01 . 11/05/2023 Perşembe
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan, yıllar süren mücadeleler sonucunda Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'ın elinden aldı. 28 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan bölgede başlayan Karabağ Savaşı, yalnızca 44 gün sürdü.


Savaşı kısa sürede bitiren Azerbaycan, Ermenistan'a yenilginin kabul edildiğine dair bildiriyi de imzalattı.


Caddeye Atatürk'ün adını verdi

Yaşananların ardından bölgenin yeniden inşa süreci devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den alkışlanacak bir hareket geldi.


Aliyev, Karabağ'ın sembol kenti Şuşa'da Atatürk'ün adını taşıyan caddenin açılışını yaptı.


Aliyev, caddede yapılacak restorasyon ve imar çalışmalarıyla ilgili de bilgi aldı.


10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini Atatürk için değiştirdiler

Öte yandan Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını geri almasından sonra İlham Aliyev, imzaladığı kararnameyle Ermenistan'ın yenilgiyi kabul edip, bildiriyi imzaladığı 10 Kasım tarihinin ülkede Zafer Bayramı olarak kutlanmasına karar vermişti.


Ancak daha sonra Zafer Bayramı'nın tarihi, Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için Şuşa'nın kurtuluş tarihi olan 8 Kasım'la değiştirildi.



#Azerbaycan
#Atatürk
#Şuşa
1 saat önce
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