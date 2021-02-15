Dünya Azil yargılamasında aklanan Trumpa kötü sürpriz Henüz hiçbir şeyden kurtulmuş değil
AMERİKA

Azil yargılamasında aklanan Trump'a kötü sürpriz: Henüz hiçbir şeyden kurtulmuş değil

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senatoda azil istemiyle yargılanan ve yapılan oylama sonucunda aklanan eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mahkemelerde dava açılabileceği belirtiliyor. ABD medyasında yer alan ve bazı Kongre üyelerinin konuyla ilgili açıklamalarına dayanan haberler, Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından tamamen kurtulmuş olmadığını gösteriyor. Azil yargılamasına ilişkin Cumhuriyetçilerin Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, "Artık sıradan bir vatandaş olan Başkan Trump, görevdeyken yaptığı her şeyden halen sorumludur. Henüz hiçbir şeyden kurtulmuş değil" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

Senatodaki azil yargılamasında Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanan eski ABD Başkanı Trump, artık başkanlık sıfatını taşımadığı için mahkemelerde yargılanabilir.

  • ABD medyasında yer alan ve bazı Kongre üyelerinin konuyla ilgili açıklamalarına dayanan haberler, Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından tamamen kurtulmuş olmadığını gösteriyor.

Trump: Daha yeni başlıyoruz
DÜNYA
Trump: Daha yeni başlıyoruz

"Henüz hiçbir şeyden kurtulmuş değil"

Azil yargılamasına ilişkin Cumhuriyetçilerin Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, "Artık sıradan bir vatandaş olan Başkan Trump, görevdeyken yaptığı her şeyden halen sorumludur. Henüz hiçbir şeyden kurtulmuş değil." açıklamasını yaptı.

  • Artık sivil bir vatandaş olduğu için Trump'ın yargılanacağı yerin Senato değil mahkemeler olduğuna işaret eden McConnell, Trump'a yönelik muhtemel davalara hazır oldukları mesajını verdi.

Trump'ı kızdıracak anket: ABD'nin gelmiş geçmiş en kötü başkanı seçildi
DÜNYA
Trump'ı kızdıracak anket: ABD'nin gelmiş geçmiş en kötü başkanı seçildi

Azil yargılamasını değerlendiren bazı Cumhuriyetçi senatörler de Demokratların siyasi intikam amacıyla Senatodaki yargılama sürecine giriştiğini, normalde görevi sona erdiği için Trump'ın azil istemiyle yargılanmaması gerektiğini belirtti.

Trump aleyhindeki muhtemel davalar başkan adaylığına engel teşkil etmiyor

Öte yandan Kongre baskını nedeniyle açılan soruşturmaların halen sürdüğünü ve 200'den fazla ismin yasal süreçlerinin devam ettiğine dikkati çeken uzmanlar, bu süreçlerin şekillenmesiyle birlikte Trump'a davalar açılabileceğine dikkati çekiyor.

Trump'a bir kötü haber daha: Yargılanması anayasaya uygun bulundu
DÜNYA
Trump'a bir kötü haber daha: Yargılanması anayasaya uygun bulundu
  • Ancak ABD yasalarına göre herhangi bir kişinin sivil mahkemelerde yargılanması ya da ceza alması onun başkan adayı olmasına hukuken engel teşkil etmiyor. Eski ABD Başkanı Trump hakkında halen seçim sonuçlarıyla ilgili Georgia eyalet yetkililerine baskı yaptığı gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma ve New York'taki işletmeleriyle ilgili devam eden bazı yasal süreçler bulunuyor.

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verildi
DÜNYA
Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verildi

"Yargılanacağı yer Senato değil, sivil mahkemeler"

Senatoda söz alan Cumhuriyetçiler de Trump'ın artık görevde olmaması dolayısıyla yargılanacağı yerin Senato değil, sivil mahkemeler olduğunu ve azil yargılamasının anayasal olmadığını savunmuşlardı.

  • Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy vermişti. Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.
Abone Ol Google News
Çöp yığınının altından hazine çıktı

Çöp yığınının
altından hazine çıktı

Müzayedede 116 bin liraya satılacak.
Kartal zirve takibinde

Kartal zirve takibinde

'Tosun Paşa'nın dönüşünde Beşiktaş farklı kazandı.
ABD ile kritik görüşme

ABD ile kritik görüşme

İkili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı.
Zehir tacirlerine <br>ağır darbe

Zehir tacirlerine
ağır darbe

65 ilde 4 bin 423 şüpheli yakalandı.

Beylikdüzü'nde trafik durdu

Beylikdüzü'nde trafik durdu

​Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde önemli mesajlar.

Şiddetli fırtına uyarısı

Şiddetli fırtına uyarısı

Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.