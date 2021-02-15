​Trump: Daha yeni başlıyoruz

Trump, Senato’daki azil yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosu’nda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirterek, “Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi. ABD tarihinde 2’nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato’daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

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EN BÜYÜK CADI AVI

Demokratları hukukun üstünlüğüne “leke sürmek” ve “adaleti siyasi bir intikam aracı” olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki “en büyük cadı avı” olduğunu savundu. Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.

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YAPACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR

Trump, “Amerika’yı yeniden harika yapmak” için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, “Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı.

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2022 VE 2024 HEDEFİ

Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin seçmen tabanında gücünü koruduğu ve parti içindeki dengelerde etkili olabileceği belirtiliyor. Trump’ın özellikle 2022 yılında Kongre’nin iki kanadı için yapılacak ara seçimlerde kendisini destekleyen isimleri seçtirmek için çabalayacağı değerlendirilmekte. İlk dönemi sonunda seçilemeyen Trump’ın 2024 yılında yapılacak Başkanlık Seçimleri’nde yeniden aday olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

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Biden: Aklansa da suçlu

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılanan eski Başkan Donald Trump Senato’da aklansa da suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirterek,

değerlendirmesinde bulundu.