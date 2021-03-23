Dünya BAEnin ünlü gökdeleni Burc Halifeyi inşa etmişlerdi Arabtec şirketi iflasını istedi
ORTADOĞU

BAE'nin ünlü gökdeleni Burc Halife'yi inşa etmişlerdi: Arabtec şirketi iflasını istedi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dünyaca ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirketin iflasını istediği belirtildi.

Haber Merkezi AA
BAEnin ünlü gökdeleni Burc Halifeyi inşa etmişlerdi: Arabtec şirketi iflasını istedi
Burc Halife

BAE'de İngilizce yayın yapan Gulf News isimli gazetede yer alan haberde, Arabtec Holding PJSC ile onun bünyesindeki 5 alt şirketin 21 Mart'ta Dubai Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuruda bulunduğu ifade edildi.

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İflas talebini içeren dilekçenin ilgili mahkemece işleme alındığı ve iflas incelemesi için 7 uzmanın görevlendirildiği kaydedildi.

Haberde, mali incelemelerde bulunacak uzmanların şirketin durumuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunacakları aktarıldı.

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Söz konusu şirket, BAE'nin sembolü konumundaki Burc Halife ile Louvre Abu Dhabi Müzesi gibi prestijli projelere imza atmıştı.

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