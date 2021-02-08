Dünya NSAlı casuslar BAEye çalışmış
ORTADOĞU

​NSA’lı casuslar BAE’ye çalışmış

NSA’lı casuslar BAE’ye çalışmış

BAE’nin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski çalışanlarını kullanarak Katar yönetimini izlediği ortaya çıktı. New York Times’ın haberine göre ‘siber casuslar’ 2014’te yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle işe alındı. BAE’nin daha önce de Türkiye ve hasım gördüğü diğer ülkelere karşı İsrailli uzmanları istihdam ettiği tespit edilmişti.

Dış Haberler Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail ve ABD’nin desteğiyle bir siber casusluk ve saldırı merkezine dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) karanlık faaliyetlerine ilişkin her geçen gün yeni bir ifşaat ortaya çıkıyor. Son olarak ABD eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, BAE adına Katar’a karşı internet korsanlığı yaptığı ortaya çıktı. New York Times’te yer alan “ABD, hackerlara karşı nasıl kaybetti?” başlıklı haberde, eski ABD NSA çalışanlarının yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle Abu Dabi yönetimi tarafından 2014’te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere işe alındığı aktarıldı. Daha önce BAE’nin “Raven Projesi” ve DarkMatter gibi şirketler üzerinden özellikle İsrail’le siber casusluk alanında derin işbirliği kurduğu ve bölgesel bir siber operasyon ağı oluşturduğu ortaya çıkmıştı. Amerikan gazetesinin haberinde Katar’ın tepeden tırnağa siber istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu ortaya çıktı.

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KRALİYET AİLESİ HEDEFTEYDİ

  • Haberde, CyberPoint gibi aracı ABD şirketleri üzerinden “Amerika’nın Terörle Mücadelesi”nin uzantısı çerçevesinde aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapılan alımlarda, BAE adına özellikle bölge ülkelerine yönelik internet korsanlığı faaliyetlerinde bulunulduğu vurgulandı. Katar kraliyet ailesinden Uluslararası Futbol Birliği Derneği (FIFA) yöneticilerine kadar BAE’nin hasım olarak gördüğü geniş bir alanda bilgisayar korsancılığı yapıldığı altı çizilen haberde, siber korsanlık faaliyetleri sırasında eski NSA çalışanlarının radarına zaman zaman ABD üst yönetiminden yazışmaların da düştüğüne de işaret edildi.

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İSRAİL’LE DERİN İLİŞKİ

Daha önce İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesine konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, Tel-Aviv’in, BAE’ye sattığı milyonlarca dolar değerindeki istihbarat teknolojisi ve bu ülkede çalışan İsrailli uzmanlar aracılığı ile Körfez ülkesini siber istihbarat ve operasyon üssü haline getirdiğini belirtmişti. İki ülkenin istihbarat teknolojisi paylaşımını İsrail merkezli NSO ve Abu Dabi merkezli DarkMatter adlı şirketler üzerinden yaptığı biliniyor. Bu işbirliğinin, Eylül 2020’de imzalanan “normalleşme” anlaşmaları ile daha da derinleşeceği değerlendirilmekte.

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Gözünü Telegram’a dikti

  • Çok formatlı medya dosyaları paylaşımı ve mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum ile bir araya geldiği bildirildi. Dubai Emirliği medya ofisinden yapılan açıklamada, Telegram ve VKontakte adlı sosyal ağların kurucusu Pavel Durov’un Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamaya göre ikili görüşmede Dubai Veliaht Prensi, ‘Dubai’nin teknoloji girişimlerinin büyümesine odaklanan üretken bir ortam sağlama imkanlarının, Telegram gibi dünyanın en ilgi çekici ve başarılı sayısal şirketlerinden bazılarının işletmeleri emirlik içinden yönetmeyi seçmeleriyle kanıtlanmakta olduğunu’ ifade etti. Durov ise ‘Dubai’nin önerdiği yeni girişim ekosistemi, gelişmiş altyapısı ve iş dostu mevzuatının, küreselleşmek isteyen yetenek ve girişimciler için bir merkez haline getirdiğini’ vurguladı.

TÜRKİYE’Yİ DE HEDEF ALDI

Öte yandan İsrail merkezli Haaretz gazetesi de, BAE’nin Güney Kıbrıs’ta DarkMatter adına kurduğu siber operasyon üssünde yıllık bir milyon dolara İsrailli uzmanları kullandığını ortaya çıkarmıştı. Güney Kıbrıs’taki BAE siber casusluk üssünün öncelikli hedefinin Türkiye olduğu değerlendirilmişti. DarkMatter’ın daha önce Kuzgun projesi adıyla, Ortadoğu’da başta Türkiye olmak üzere rakip gördüğü siyasilerin ve aktivistlerin akıllı telefonlarına siber saldırılar düzenlediği belirlenmişti.

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