Dünya Bağdattaki bombalı saldırıda biri komutan üç Irak askeri öldü
ORTADOĞU

Bağdat'taki bombalı saldırıda biri komutan üç Irak askeri öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda biri tugay komutanı 3 rütbeli asker öldü, 3 rütbeli asker yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bağdattaki bombalı saldırıda biri komutan üç Irak askeri öldü
Bağdat'taki bombalı saldırıda biri komutan 3 Irak askeri öldü

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiye bölgesinde Irak askerlerini hedef alan bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 59. Piyade Tugay Komutanı ile 2 rütbeli askerin hayatını kaybettiği, 3 rütbeli askerin yaralandığı aktarıldı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Tümgeneral Kasy el-Muhammedavi ve beraberindeki heyet, olayın ardından saldırının yaşandığı bölgeye giderek incelmelerde bulundu.

Açıklamada, saldırganlara ilişkin bilgi verilmezken saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak'ta bombalı DEAŞ saldırısı: 11 ölü
DÜNYA
Irak'ta bombalı DEAŞ saldırısı: 11 ölü

Bu yıl içerisinde 200 DEAŞ militanı öldürüldü

Öte yandan Irak Ortak Operasyonlar Sözcüsü Tahsin Hafaci, yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde Irak Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü DEAŞ hedeflerine düzenlediği hava operasyonlarında aralarında lider kadronun da bulunduğu 200 DEAŞ militanının öldürüldüğünü bildirdi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiye, sık sık saldırıların yaşandığı sıcak bir bölge olarak biliniyor. Irak güçleri bu bölgede bulunan ormanlık alanlarda ve yerleşim yerlerinde zaman zaman güvenlik gerekçesiyle aramalar yapıyor.

Irak'ta 8 DEAŞ militanı öldürüldü
DÜNYA
Irak'ta 8 DEAŞ militanı öldürüldü

Kerkük'te 20 DEAŞ militanı öldürüldü
DÜNYA
Kerkük'te 20 DEAŞ militanı öldürüldü

İyi arkadaş nasıl olmalı?

İyi arkadaş nasıl olmalı?

​Areda Türk halkına sordu: Çoğunluk aynı cevabı verdi.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Yunanistanda sokaklar karıştı: 16 yaşındaki çocuğun vurularak öldürülmesi infiale neden oldu

Veliler dikkat

Veliler dikkat

​Özel okul ücretleri için emsal niteliğinde karar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.