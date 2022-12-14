Bağdat'taki bombalı saldırıda biri komutan üç Irak askeri öldü

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiye bölgesinde Irak askerlerini hedef alan bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 59. Piyade Tugay Komutanı ile 2 rütbeli askerin hayatını kaybettiği, 3 rütbeli askerin yaralandığı aktarıldı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Tümgeneral Kasy el-Muhammedavi ve beraberindeki heyet, olayın ardından saldırının yaşandığı bölgeye giderek incelmelerde bulundu.

Açıklamada, saldırganlara ilişkin bilgi verilmezken saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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Bu yıl içerisinde 200 DEAŞ militanı öldürüldü

Öte yandan Irak Ortak Operasyonlar Sözcüsü Tahsin Hafaci, yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde Irak Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü DEAŞ hedeflerine düzenlediği hava operasyonlarında aralarında lider kadronun da bulunduğu 200 DEAŞ militanının öldürüldüğünü bildirdi.

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Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiye, sık sık saldırıların yaşandığı sıcak bir bölge olarak biliniyor. Irak güçleri bu bölgede bulunan ormanlık alanlarda ve yerleşim yerlerinde zaman zaman güvenlik gerekçesiyle aramalar yapıyor.

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