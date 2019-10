Bakan Çavuşoğlu New York Times gazetesine yazdı: Türkiye Kürtlerle savaşmıyor bizim savaşımız teröristlere karşı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York Times gazetesinde yayınlanmak üzere Barış Pınarı Harekatı'nın neden gerekli olduğunu anlatan bir makale kaleme aldı. Çavuşoğlu makalesinde, "PKK/PYD/YPG, DEAŞ'a karşı mücadelenin onlar olmadan sekteye uğrayacağı iddiasıyla uluslararası topluma şantaj yapıyor ancak o cani teröristlere karşı savaş sekteye uğramayacak özellikle de müttefiklerimiz plana sadık kalır ve Türkiye ile iş birliği yaparsa. DEAŞ'a karşı sahada askeri olan tek ülke biziz. DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele herkesin katkısıyla ve iş birliğiyle devam etmek zorunda. Türkiye Kürtlerle savaşmıyor. Bizim savaşımız teröristlere karşı. 'Türkler Kürtlere karşı' şeklindeki her türlü tasvir kötü niyetli ve yanlıştır. Kürtler bizim düşmanımız değil" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi 11 Ekim 2019, 23:23 Son Güncelleme: 11 Ekim 2019, 23:34 AA