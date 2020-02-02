Batı Şeria'da Filistinliler sözde barış planına tepki gösterdi: İşgalci İsrail güçleri plastik mermiyle saldırdı

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Dışişleri Bakanlığından İngiltere açıklaması: Yeni dönemde önemli fırsatlar oluşturacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin, Brexit'in ardından yeni dönemde her iki tarafın çıkarlarının yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar oluşturacağını bildirdi.