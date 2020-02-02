Dünya Batı Şeriada Filistinliler sözde barış planına tepki gösterdi İşgalci İsrail güçleri plastik mermiyle saldırdı
ORTADOĞU

Batı Şeria'da Filistinliler sözde barış planına tepki gösterdi: İşgalci İsrail güçleri plastik mermiyle saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etmek için toplanan Filistinli göstericilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İşgalci İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermi kullanarak saldırdı. Lastik yakan Filistinli göstericiler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin kuzey girişinde, Trump'ın sözde barış planını protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermi kullanarak saldırdı. Lastik yakan Filistinli göstericiler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

İşgalci İsrail onlarca Filistinliyi yaraladı

  • ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösteren Filistinlilere saldıran işgalci İsrail güçleri, şu ana kadar onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

  • Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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