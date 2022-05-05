Dünya Beyaz Saraydan çabuk sıkıldı Jen Psaki sözcülüğü bıraktı
AMERİKA

Beyaz Saray'dan çabuk sıkıldı: Jen Psaki sözcülüğü bıraktı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin, gelecek hafta görevini yardımcısı Karine Jean-Pierre'e devredeceği açıklandı. Psaki'nin ülkede yayın yapan bir televizyon kanalında yorumcu olmak adına görevi bırakacağı iddia edilmişti.

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Haber Merkezi AA
Beyaz Saraydan çabuk sıkıldı: Jen Psaki sözcülüğü bıraktı
Jen Psaki

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı belirtildi. Psaki'nin ülkede yayın yapan bir televizyon kanalında yorumcu olmak adına görevi bıraktığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Karine Jean-Pierre'in bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

BIDEN: PSAKI BİR STANDART OLUŞTURMUŞTU

Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim." mesajını verdi.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'daki işinden çıkarılan Anita Dunn'un da Biden'ın başdanışmanı olacağı aktarıldı.

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