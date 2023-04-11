Biden imzaladı: ABD'de Kovid-19 kaynaklı acil durum sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden
Biden, 2020'de ilan edilen Kovid-19 salgınına dair ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği ve geçen aylarda Kongre'nin her iki kanadından da geçen yasa tasarısını onayladı.
Böylece federal sağlık programları Medicare ve Medicaid kapsamında salgınla ilgili bir dizi muafiyete son verilecek.
Salgınla birlikte gelen aşı ve maske zorunluluğu gibi kamu sağlığına ilişkin bir dizi düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçiler, Biden'ın geçen yıl "Kovid-19 salgını bitti." açıklamasına atıfla, söz konusu yasa tasarısını gündeme getirmişti.
Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ve "kamu sağlığı acil durumu" halinin "sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için" 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu.