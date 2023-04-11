Biden imzaladı: ABD'de Kovid-19 kaynaklı acil durum sona erdi

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ’in ABD’de “Temsilciler Meclisi” Başkanı Kevin McCarthy ile yaptığı görüşmeye tepki olarak Çin Ordusu “ Tayvan Boğazı ”nda askerî tatbikatlar yaptı. Analizcilere göreyse bu tatbikatlar, ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı Nancy Pelosi ’nin geçen yıl gerçekleştirdiği Tayvan ziyaretinden bu yana bölgedeki en büyük Çin tatbikatlarıdır. Tatbikatların en dikkat çekici tarafıysa, Çin askerî güçlerinin “Tayvan Boğazı”nın orta hattını öncekilere kıyasla daha fazla geçmeleriydi.