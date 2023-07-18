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Dünya

Birleşik Krallık tarihinin en büyük toplu balina ölümü

İskoçya'nın batısındaki Dış Hebridler takımadalarında kıyıya vuran 56 pilot balinadan 55'inin can vermesiyle ülke tarihindeki en büyük toplu balina ölümü yaşandı.

07:09 . 18/07/2023 Tuesday
AA
İskoçya'nın batısında kıyıya vuran 55 pilot balina öldü

İskoçya'nın batısında kıyıya vuran 55 pilot balina öldü

Bölgenin önemli haber sitelerinden Hebrides News'te yer alan habere göre Birleşik Krallık tarihinin en büyük toplu balina ölümü, takımadaların Lewis Adasındaki Traigh Mhor sahilinde gerçekleşti.


Geçen cumartesi gecesi kıyıya yakın halde yüzen bir balina sürüsünün tespit edildiği belirtilen haberde balina sürüsünün pazar sabahı kıyıya vuruğu kaydedildi.


Gelgit nedeniyle suyun çekildiği sahilde cansız halde bulunan pilot balinaları kurtarmak için Britanya Deniz Hayatı Kurtarma Dalgıçları (BDMLR), İskoçya Karaya Vuran Canlılar Programı (SMASS) ve çeşitli kamu kuruluşları çalışma başlattı.


SMASS yetkilisi Mariel ten Doeschate basına yaptığı açıklamada, sahile geldiklerinde ilk olarak balinaları düz çevirdiklerini ve yaşamsal faaliyetlerini kontrol ettiklerini söyledi.

İki canlı balinayı kurtarmayı başardıklarını anlatan ten Doeschate, bir balinanın yüzerek uzaklaştığını, diğerinin ise tekrar kıyıya vurarak öldüğünü kaydetti.


- Doğum yapmakta zorlanan dişi balina sürüyü kıyıya çekmiş olabilir

Kurtarma görevlileri, ölen 55 balinadan ikisinin yeni doğduğunu, bazı dişi balinaların ise hamile olduğunu açıkladı.

BDMLR'den yapılan açıklamada neredeyse tüm sürünün öldüğü tahminine yer vererek, "Sığ su ve sert rüzgar canlı halde bulunan balinaların da kurtarılmasını zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.


Öğlen saatlerinde gelindiğinde ise kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kalacağı gerekçesiyle yaşam belirtisi gösteren balinalara daha fazla acı çekmemesi için ötenazi yapıldı.


Kurtarma görevlileri, doğum yapmakta zorlanan bir dişi balinanın tüm sürüyü kıyıya çektiğini düşünüyor.


- "Bir pilot balina kıyıya vurursa tüm sürü onu takip eder"

İskoçya'nın önde gelen gazetelerinden The Scotsman'e konuşan SMASS yetkilisi Andrew Brownlow ise kurtarma çalışmalarının başlangıcında 15 balinanın hayatta olduğunu belirtti.


Brownlow, pilot balinaların güçlü sosyal bağlara sahip türler olduğunu belirterek, "Sebebi ne olursa olsun eğer bir balina kıyıya vurursa tüm sürü onu takip eder. Burada da böyle olduğunu düşünüyoruz." dedi.


Balinalara otopsi yapılacağını da söyleyen Brownlow, çeşitli araştırmalar yapılıp kıyıya vurma sebeplerinin inceleneceğini, ardından da balinaların gömüleceğini ifade etti.




#Birleşik Krallık
#Dış Hebridler
#İskoçya
#kıyıya vuran balina
#Outer Hebrides
#pilot balina
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