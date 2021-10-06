Dünya BM Türkiyenin Paris İklim Anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz
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BM: Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler: Türkiyenin Paris İklim Anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"G20 ÜLKELERİ BAŞI ÇEKMELİ"

Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEYİ AMAÇLIYOR?

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

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