BM İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etmesini "insanlığa karşı suç" olarak niteledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri zorla ve kalıcı olarak yerinden etmesini "insanlığa karşı suç" olarak değerlendirdi.
Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Shamdasani, İsrailli yetkililerin 18 Mart'tan bu yana 21 tahliye talebinde bulunduğunu ve 31 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah şehrinin neredeyse tamamını kapsayan bir talep yayınladığını ve sonrasında karadan saldırılar düzenlediğini kaydetti.
10 binlerce Filistinlinin Refah'ta insani yardıma erişimleri olmadan mahsur kaldığını söyleyen Shamdasani, İsrail'in bir "tampon bölge" oluşturmak amacıyla sivil nüfusu bu bölgelerden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladığı konusunda ciddi endişeler olduğuna işaret etti.
Bu saldırıların, İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uyumu konusunda ciddi soruları gündeme getirdiğinin altını çizen Shamdasani, çatışmalara doğrudan katılmayan sivillere karşı kasıtlı olarak saldırı düzenlemenin bir savaş suçu teşkil ettiğine işaret etti.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail güçleri saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 834 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 886'ya, yaralıların sayısı 115 bin 875'e yükseldi.
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.