BM İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etmesini "insanlığa karşı suç" olarak niteledi

"İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini işgal ederek bütün Filistinlileri sürgün etmeyi ve burayı bir tampon bölgeye dönüştüreceklerini duyurdu. Böyle bir planın hayata geçmesinin nasıl bir sonucu olur? Hukuksal bağlamda bunu değerlendirir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Shamdasani, "Açıklamaların ve ayrıca sahada gerçekte neler olup bittiğinin de farkındayız. 18 Mart'tan bu yana yaklaşık 21 tahliye emri verildi. Bu sözde tahliye emirleri, aslında Gazze nüfusunun giderek daralan alanlara yer değiştirmesine yol açan yer değiştirme emirleridir. Bu da esasen zorla nakil anlamına gelir. İşgal altındaki topraklarda sivil nüfusun kalıcı olarak ve zorla yerinden edilmesi Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ciddi bir ihlalidir ve insanlığa karşı bir suçtur"