DSÖ: Geçen hafta Gazze'deki BM misyonlarının yüzde 75'i engellendi veya reddedildi

"Geçen hafta Gazze'deki BM misyonlarının yüzde 75'i reddedildi veya engellendi. Bu abluka aileleri aç ve yetersiz beslenmiş bırakıyor, temiz su, barınak ve yeterli sağlık hizmetine ulaşmalarını engelliyor. Bu durum hastalık ve ölüm riskini artırıyor."