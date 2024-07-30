|
Dünya

DSÖ: Gazze Şeridi'ndeki 10 bin kişi daha tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 10 bin kişinin tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

15:53 - 30/07/2024 Salı
AA
DSÖ'den Gazze çağrısı
DSÖ'den Gazze çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Bir grup hasta ve yaralı Filistinlinin tedavisinin DSÖ'nün koordinesiyle Gazze Şeridi dışında yapılacağına dair haberler gördük. Bu kapsamda Deyr Balah kentinden bazı hastalar ve onların refakatçileri ayrıldı. Kaç kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Bu girişim ve tahliyelerle ilgili bilgi verir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Lindmeier, bunun iyi bir haber olduğunu söyledi.


Lindmeier,
"İlk olarak 4 çocuk ve refakatçileri Mısır üzerinden Belçika'ya tahliye edildi. Şimdi çok daha fazla çocuk Gazze'den ayrılıyor ancak operasyon devam ettiği için henüz kesin sayılara ulaşamıyoruz."
dedi.
Operasyon sona erdiğinde gerekli bilgileri paylaşacaklarını kaydeden Lindmeier,
"Gazze Şeridi'nde 10 bin kişi daha tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyuyor."
dedi.
Lindmeier, ülkelerin, Gazze'deki tedaviye ihtiyaç duyan kişileri kabul etmesinin önemine işaret ederek ateşkes çağrısını yineledi.


#DSÖ
#Gazze
#tıbbi tahliye
#İsrail
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tövbe duası: Tevbe nasıl edilir? İstiğfar duası Türkçe-Arapça okunuşu