DSÖ: Gazze Şeridi'ndeki 10 bin kişi daha tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyuyor

AA muhabirinin, "Bir grup hasta ve yaralı Filistinlinin tedavisinin DSÖ'nün koordinesiyle Gazze Şeridi dışında yapılacağına dair haberler gördük. Bu kapsamda Deyr Balah kentinden bazı hastalar ve onların refakatçileri ayrıldı. Kaç kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Bu girişim ve tahliyelerle ilgili bilgi verir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Lindmeier, bunun iyi bir haber olduğunu söyledi.