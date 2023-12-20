|
Dünya

BM'den Biden'a Gazze çağrısı: Her geçen gün insanlığın tabutuna bir çivi daha çakılıyor

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler'den (BM) ABD Başkanı Joe Biden'a bu katliamı durdurmak için müdahalede bulunma çağrısı geldi. “Başkan Biden, lütfen Gazze'de masum sivillere yönelik bu anlamsız katliamın durdurulması için müdahale edin." diyen BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası toplumun İsrail'in imha kampanyasını durdurmak için harekete geçmediği her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakıldığını ifade etti.

19:35 - 20/12/2023 Çarşamba
IHA
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese - ABD Başkanı Joe Biden
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese - ABD Başkanı Joe Biden

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulunarak, “Her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor” dedi.

"Bu anlamsız katliamın durdurulması için müdahale edin"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Albanese yaptığı açıklamada, “Başkan Biden, lütfen Gazze'de masum sivillere yönelik bu anlamsız katliamın durdurulması için müdahale edin. Uluslararası toplumun İsrail'in imha kampanyasını durdurmak için harekete geçmediği her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor” dedi.



#İsrail
#Gazze
#Saldırılar
#Soykırım
#Katliam
#Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü
#Francesca Albanese
#ABD Başkanı
#Joe Biden
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Goller ve kırmızı kartlar havada uçuştu: Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti