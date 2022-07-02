Dünya BMden dünyaya çağrı Her yıl 1,3 milyon kişi trafik kazasından ölüyor
AVRUPA

BM'den dünyaya çağrı: Her yıl 1,3 milyon kişi trafik kazasından ölüyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun karayolu güvenliği konusundaki ilk üst düzey toplantısında trafik kazalarında meydana gelen yıllık yaklaşık 1,3 milyon ölüm ve 50 milyon yaralanma olduğu bildirildi ve on yılın sonunda bu oranların en az yarıya indirilmesi için küresel eylem çağrısında bulunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BMden dünyaya çağrı: Her yıl 1,3 milyon kişi trafik kazasından ölüyor
Antonio Guterres

BM Genel Kurulunda yapılan iki günlük oturumun son gününde oybirliğiyle kabul edilen siyasi deklarasyona göre trafik kazası ölümleri ve yaralanmalar insanlar için yaygın acılara neden olmakla kalmayıp, ülkelere yıllık gayri safi yurtiçi hasılalarının ortalama yüzde 3 ila yüzde 5'ine mal oluyor. BM üyeleri bununla mücadele etmek için tüm ülkeleri ulusal hedefler belirlemeye çağırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde 5 ila 29 yaş arasındaki gençlerin başlıca ölüm nedeninin trafik kazaları olduğunu söyledi.

Guterres sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hız, alkol veya uyuşturucunun etkisi altında araç kullanma, emniyet kemeri, çocuk koruma sistemlerinin kullanılmaması, güvenli olmayan yol altyapısı gibi en büyük riskleri azaltmak için daha iddialı ve acil eylem çağrısında bulunuldu."

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