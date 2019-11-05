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Ölüm yolu

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, Akdeniz'e ulaşmak için Afrika karayollarında ölen sığınmacıların sayısı Akdeniz'de ölenlerden çok daha fazla. Trafik kazası, açlık, susuzluk, şiddet başlıca ölüm sebepleri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrika karayolları
Afrika karayolları

KIYIYA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kuzey Afrika kıyılarına ulaşmaya çalışmak isterken ölen sığınmacıların sayısının, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılardan çok daha fazla olduğunu tahmin ediyor. Komiserliğin Akdeniz özel temsilcisi Vincent Cochetel, “Tahminlerimize göre Afrika'dan Akdeniz'e ulaşmak için gidilen yolda, Akdeniz'de olduğundan iki kat fazla insan ölüyor" dedi.

Rakamların bilinenden çok daha yüksek olduğunu söyleyen Cochetel,

AFRİKA’DA VERİ AKIŞI SIKINTILI

Afrikalı sığınmacılar Akdeniz’e ulaşamadan hayatını kaybediyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Afrika’da, Akdeniz’e ulaşmaya çalışırken ölenlerin sayısının yüksek olduğu görüşünde. Örgütün 2015 yılından, bu yıl 28 Ekim’e kadar kaydettiği rakamlara göre Akdeniz’de 19 bin 5, Kuzey Afrika’da ise 4 bin 463 kişi öldü. Ancak örgüt Akdeniz’de ölen sığınmacılara dair net bir veri elde etmek için Afrika’dan çok daha iyi kaynaklar olduğuna dikkat çekiyor.

Başlıca neden trafik kazaları

  • Uluslararası Göç Örgütü, 2018 yılında Kuzey Afrika kıyılarına ulaşmak isteyen sığınmacıların en çok trafik kazası sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Trafik kazalarını susuzluk, açlık, şiddet olayları ve hastalıklar takip ediyor. Mülteciler Yüksek Komiserliği Ekim ayında yaptığı açıklamada, Akdeniz'de bu yıl binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. 2018 yılında Akdeniz'de ölen ve kaybolanların sayısı ise 2 bin 277'ydi.

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