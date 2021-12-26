BM'den İsrail’in savaş suçlarına ‘kalıcı’ takip: 125 ülkenin soruşturmaya destek verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail’e karşı “daha önce benzeri görülmemiş” bir savaş suçları soruşturmasını onayladı.

Geçen mayıs ayında işgalci gücün Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in insan haklarını ihlal ettiği yönündeki iddiaların soruşturulması için acilen bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

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Tel Aviv’in, söz konusu komisyonun bütçesinin iptali için başvuru yapması sonrası BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada bütçe, 125 ülkenin desteğiyle onaylandı. Karara sert tepki gösteren Tel Aviv, BM’yi “sahte mahkeme” kurmakla suçlarken, ABD de İsrail’in yanında olduğunu ve her türlü platformda soruşturmanın iptali için çalışacağını bildirdi.

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TARİHTE İLK

BM Genel Kurulu, 10 Mayıs’ta İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılarda savaş suçu işlediğine dair iddiaların soruşturulmasına onay verdi. Perşembe günü yapılan oylamada, soruşturma için kurulan bağımsız komisyonun bütçesi 125 onay, 8 ret ve 34 çekimser oyla kabul edilirken, soruşturmanın ‘açık uçlu’ olduğu, uluslararası heyetin de ‘kalıcı’ olacağı bildirildi.

Geniş yetkiye sahip komisyon, işgalci gücün hem İsrail’de hem de Batı Şeria ve Gazze’de işlediği insan hakları ihlallerini raporlayacak. Daha önce hiçbir BM üyesi ülkeye karşı böyle ucu açık bir soruşturmanın başlatılmadığı belirtiliyor.

KOMİSYONA HAKARET ETTİ

Karara Tel Aviv’in tepkisi ise sert oldu. İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, seçilen komisyon üyelerinin İsrail’e karşı ön yargılı olduğunu öne sürdü. Genel Kurul’u, İsrail’e karşı “sahte mahkeme” kurmakla suçlayan Erdan, “BM, var olma hakkı olmayan aşağılık bir komisyon için bütçeyi onayladı” sözleriyle bağımsız heyete hakaret etti.

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ABD KARARA KARŞI

Her konuda İsrail’e koşulsuz destek sunan ABD, yine bu kararda da Tel Aviv’in yanında yer aldı. “İsrail’in BM’de haksız yere dışlanmasına karşı çıkıyoruz” diyen ABD temsilcisi, daha fazla üye devleti, komisyonun ön yargılı olduğuna ve yetkisinin kısıtlanması gerektiğine ikna etmek için çalışacaklarını ifade etti. ABD’li yetkili ayrıca, söz konusu araştırmacılarla iş birliği yapmayı da kabul etmeyeceklerini belirtti.

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