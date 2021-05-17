Dünya BMden işgal raporu İsrail saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinli yerinden edildi
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BM'den 'işgal' raporu: İsrail saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), işgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
BMden işgal raporu: İsrail saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinli yerinden edildi
Arşiv

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Gazze'de yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin çevredeki 48 okula sığındığını söyledi.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 38 bini geçtiğini belirten Dujarric, evlerinin yıkılması sonucu ise 2 bin 500'den fazla kişinin evsiz kaldığına, 41 okulun ise saldırılarda zarar gördüğüne dikkati çekti.

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Elektriğe erişimin günlük 6 ila 8 saate kadar düştüğünü ve bu durumun sağlık hizmetlerini de etkilediğini ifade eden Dujarric, İsrail ve Filistinli gruplara BM ve diğer insani yardım örgütlerinin gıda ve yakıt yardımlarını ulaştırmasına müsaade etmeleri çağrısında bulundu.

Dujarric ayrıca tüm taraflara uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı duyulması yükümlüğünü hatırlattı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın tüm taraflarla gerginliği azaltmak için çalıştığını söyleyen Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in de gelişmeleri yakından takip ettiğini ve farklı seviyelerde çeşitli görüşmeler yaptığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır. Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok. Aynı suda beslenenler de bunları destekliyor' dedi.

Genel Sekreter'in Filistinli sivillerin korunması için uluslararası koruma mekanizması kurulması yönündeki çağrıları destekleyip desteklemediği sorusuna ise Dujarric, "Şu an önceliğimiz çatışmaların sona erdirilmesi ve insani yardımlar. Sonrasında siyasi sürece dönülmesi... Mekanizmaya gelince ise üye ülkelerden bir tür teklif görmemiz gerek." yanıtını verdi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa’da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

212 kişi şehit oldu

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 61'i çocuk olmak üzere 212'ye yükseldi.

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