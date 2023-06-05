BM'den Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı: 14 gün içinde boşaltılacak

Suudi Arabistan'ın "Arab News" gazetesine konuşan Gressly, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında 2015'ten beri demirli bulunan ve "büyük bir çevre felaketine yol açabileceği" uyarıları yapılan "Safir" petrol tankeri hakkında açıklamalarda bulundu.





Gressly, tankerindeki petrolü tahliye etmek üzere 31 Mayıs'ta bölgeye ulaşan "Ndeavor" gemisinin yeterli ekipman ve uzman personele sahip olduğunu belirtti.





Ekolojik felaketi önlemek için tahliye öncesinde gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydeden Gressly, operasyonun tamamlanması için acilen 14 milyon dolara ve tüm operasyonu tamamlamak için de 29 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu aktardı.





Gressly, aksilik olmadığı takdirde, söz konusu tankerdeki petrolün 10 ila 14 gün içerisinde boşaltılacağını ifade etti.





"Safir" petrol tankeri nedir?

BM, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında 2015'ten bu yana terk edilen tankerdeki petrolü taşımak için çok büyük bir ham petrol gemisi satın alma konusunda anlaşma sağlamıştı.





Operasyon, 2015'ten bu yana Yemen kıyısı açıklarında terk edilmiş durumdaki "SAFER FSO" isimli tankerdeki 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrolü taşımayı hedefliyor.

Yemen'in Ras Isa Limanı yakınlarına demirleyen ve bakımsız halde bırakılan petrol yüklü tankerin çürümeye devam ettiği belirtiliyor.





Petrolün, Kızıldeniz'e dökülme tehlikesi bulunmakla beraber geçen yıllara ve su akımlarına bağlı olarak "tankerden muhtemel bir sızıntının, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar ulaşabileceği" uyarısı yapılıyor.







