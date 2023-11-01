Bolivya ve Kolombiya'dan sonra bir ülke daha İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti

Bolivya Dışişleri Bakanlığı ise dün açıklama yaparak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü, uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak amacıyla İsrail Devleti ile diplomatik ilişkileri kesme kararını duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınayarak Kolombiya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez’i geri çağırdıklarını belirtti. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, dünkü saldırılarda ölen Filistinlilerin naaşlarını gösteren fotoğrafla birlikte “Buna Soykırım denir, bunu Filistin halkını Gazze'den çıkarmak ve orayı ele geçirmek için yapıyorlar. Bu soykırımı gerçekleştiren devletin başı insanlığa karşı suç işlemiştir. Onların müttefikleri demokrasiden bahsedemez” açıklamasını yaptı.