|
Dünya

Bolivya ve Kolombiya'dan sonra bir ülke daha İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font, bugün Gazze saldırılarıyla ilgili İsrail’deki Büyükelçisini geri çağırdıklarını açıkladı. Öte yandan dün Bolivya diplomatik ilişkileri keserken Kolombiya da İsrail’deki Büyükelçisini geri çağırdı.

15:59 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:59 - 1/11/2023 Çarşamba
DHA
Şili, İsrail’deki Büyükelçisini geri çağırdı.

Şili, İsrail’deki Büyükelçisini geri çağırdı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font bugün yaptığı açıklamada,
"İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği kabul edilemez Uluslararası İnsancıl Hukuk ihlalleri karşısında Şili Hükümeti olarak Şili'nin İsrail’deki Büyükelçisi Jorge Carvajal'ı istişarelerde bulunmak üzere Santiago'ya çağırma kararı almış bulunuyoruz"
dedi.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı ise dün açıklama yaparak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü, uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak amacıyla İsrail Devleti ile diplomatik ilişkileri kesme kararını duyurdu.

Kolombiya Devlet Başkanı: Buna 'soykırım' denir

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınayarak Kolombiya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez’i geri çağırdıklarını belirtti. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, dünkü saldırılarda ölen Filistinlilerin naaşlarını gösteren fotoğrafla birlikte “Buna Soykırım denir, bunu Filistin halkını Gazze'den çıkarmak ve orayı ele geçirmek için yapıyorlar. Bu soykırımı gerçekleştiren devletin başı insanlığa karşı suç işlemiştir. Onların müttefikleri demokrasiden bahsedemez” açıklamasını yaptı.



#Bolivya
#Gabriel Boric Font
#Şili
#Kolombiya
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Instagram hikayelerini gizli görüntülemek ve izlemek için genel adımlar