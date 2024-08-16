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Dünya

Brezilya'da uçak yere çakıldı: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika’da yer alan Brezilya’nın batısında meydana gelen uçak kazasında, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

07:09 - 16/08/2024 الجمعة
AA
Arşiv
Arşiv

Brezilya basınında çıkan habere göre, Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası kırsalına düşen küçük uçakta kurtulan olmadı.


Brezilyalı yetkililerden yapılan açıklamada, uçağın düştükten sonra alev aldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.


Brezilya'da en son 9 Ağustos'ta yolcu uçağının Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim alanına düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebat yaşamını yitirmişti.




ABD’de İsrail’e karşı sesler yükseliyor: New York metrosunda bir genç mazlum Filistin’in sesi oldu

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 314 günü aşkın süredir devam ediyor. Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. Siyonist İsrail’in genç, çocuk, yaşlı demeden masum insanları hedef almasına tüm dünyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Dünyanın birçok noktasında İsrail karşıtı eylemler sürüyor. Amerika’nın New York kentinde bir grup genç, Gazze’nin sesi oldu. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken gençler, Filistin için eylemlerin artırılmasına dikkat çekti. Gençler, konuşmasında Amerika halkının vergileriyle katliamın finanse edildiğine de vurgu yaptı. Gençlerin konuşmasının ardından metrodaki yolcular alkışlarla karşılık vererek, “Özgür Filistin” sloganıyla gençlere destek verdi.


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