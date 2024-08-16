Brezilya'da uçak yere çakıldı: Çok sayıda ölü var

Brezilya basınında çıkan habere göre, Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası kırsalına düşen küçük uçakta kurtulan olmadı.
Brezilyalı yetkililerden yapılan açıklamada, uçağın düştükten sonra alev aldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Brezilya'da en son 9 Ağustos'ta yolcu uçağının Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim alanına düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebat yaşamını yitirmişti.