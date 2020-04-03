Dünya Bu maçı korkuyla değil tedbirle kazanırız Altından kalkamayacağımız bir durum yok
KORONAVİRÜS

Bu maçı korkuyla değil tedbirle kazanırız: Altından kalkamayacağımız bir durum yok

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhami Çelik, korku ve paniğin virüs ile mücadeleye zarar verdiğini söyledi. Çelik, toplumda oluşan ‘Korona korku sendromu’na ilişkin, “Şu anda bizim toplumu en çok tehdit eden olay bu, korkuyu yenmemiz lazım. Bir maçı asla korku ve panikle kazanamazsınız. Bunun için sakin, tedbirli olmalıyız, “ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. İlhami Çelik
Prof. Dr. İlhami Çelik

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, insanlarda “Korona korku sendromu” oluştuğunu belirterek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin korku ve panikle kazanılamayacağını söyledi. Bu virüsün veba ve tüberküloz gibi algılanmaması, insanların birbirine vebalı gibi yaklaşımda bulunmaması gerektiğine dikkati çeken Çelik, virüsün ömür boyu insan vücudunda kalmayacağını söyledi. Çelik, koronavirüse yakalanan insanların yüzde 95 iyileştiğini vurgulayarak, “Yüzde 5 de yaşlı vatandaşlarımızda can kaybına giden sonuçlar görüyoruz. Bu çok üzücü bir şey. Bizlerin yapmaya çalıştığı şey yaşlıların hayata tutunmasını sağlamak. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz.” dedi. Koronavirüse yakalanıp damgalanma korkusu yaşayan insanların varlığına dikkati çeken Çelik, “Birbirimize bulaşıcı hastalığımız var gibi davranmamamız lazım” ifadelerini kullandı.

ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ BİR DURUM YOK

  • Prof. Dr. Çelik, şunları kaydetti: “Korona korku sendromu oluştu. Şu anda bizim toplumu en çok tehdit eden olay bu, korkuyu yenmemiz lazım. Bir maçı asla korku ve panikle kazanamazsınız. Bunun için sakin, tedbirli olmalıyız, panik halinden kurtulmalıyız. Bizim de öyle olmamız gerekiyor. Televizyonlar, daha temkinli, korku ve panikten uzaklaşacak şekilde yayın yapmalı. Bunun yenebileceğimiz bir hastalık olduğunu insanlara anlatmamız lazım” Koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine değinen Çelik, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, “Şu anda altından kalkamayacağımız bir hasta popülasyonumuz yok. Süreci daha rahat götürebiliyoruz. Bizim için önemli olan, hızlı pikin oluşmasını önlemek” diye konuştu.

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