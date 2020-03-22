Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü Yeni Şafak'a konuştu: Eğer halk bu kurallara uyarsa kriz yaşamayacağız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede kendine özgü bir plan yaptığını söyledi. Özlü “Biz İtalya gibi, Güney Kore gibi davranmak zorunda değiliz. Her ülke kendine göre bir strateji oluşturacak. Biz de kendi modelimize göre bir planlama yaptık” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede kendine özgü bir plan yaptığını söyledi. “Burada bir strateji var. Her ülke kendine göre bir strateji oluşturacak. Biz İtalya gibi davranmak zorunda değiliz, Güney Kore gibi de davranmak zorunda değiliz. Biz kendi modelimize göre, bu toplumun ihtiyaçlarına göre bir planlama yaptık” diyen Özlü, hastalık karşısında çaresiz olmadıklarını belirterek, dünya genelinde 90 bin civarında iyileşen hasta olduğunu hatırlattı. Hastalığı geçirenlerin yeniden hastalanması riskinin çok düşük olduğunu dile getiren Özlü, koronavirüs mücadelesine ilişkin Yeni Şafak’a şu bilgileri verdi:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü:

Sakın panik yapmayın

İnsanlar endişe duymakta haklılar. Çünkü endişe duymazsan tedbir almazsın. Ama panik yapmamak lazım. Çünkü panik yapmamız için çaresiz olmamız lazım. Bu hastalık karşısında çaresiz değiliz. Elimizde bu hastalıkla başa çıkabilecek silahlar var. Bunlar neler? Evden çıkmayacaksın, bir metre mesafeyi koruyacaksın, ellerini yıkayacaksın. Bunlar herkesin yapabileceği kadar basit. Bunları yaparsanız hasta olmazsınız.

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90 bin kişi iyileşti

Tedavi de var. Şu anda dünya genelinde 90 bin civarında iyileşmiş hasta var. Hasta olsanız da bunun tedavisi var. İlaçları var, etkili oluyor. Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor. Onun için panik yapmaya gerek yok. Çin başa çıktı. Demek ki bu hastalığı yenebiliyoruz.

Tekrar bulaşma riski

Böyle bir olasılık var. Ama bu konuda yeterli veri yok. Hastalığın bağışıklık oluşturduğunu biliyoruz. Tekrar yeniden hastalanma olasılığı son derece düşük.

Bağışıklığı zayıf olanlar...

Onların normal kişilere göre hastalığı ağır seyredebilir. O bakımdan çok dikkatli olmaları lazım. Dışarı çıkmamaları lazım. Kesinlikle maske kullanmaları gerekiyor.

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Ne zaman bitecek?

Bunu şu an tahmin edemeyiz. Toplumun gösterdiği tepkiye bağlı. Eğer insanlar o kurallara uyarlarsa çok büyük bir kriz yaşamadan bu süreci atlatabiliriz. Şu an bir iki ay bir risk dönemimiz gözüküyor.

Çocuklarda karantina

Eğer çocuk küçük ise annesiyle birlikte karantinada kalıyor. Onu yalnız bırakamazsınız.

Özel bir kan grubu var mı?

Bunlar kanıtlanmış değil. Şu an itibariyle bazı istatistikler yayınlanıyor, bunlar rastlantısal olabilir. Çünkü kan gruplarının dağılımı coğrafyaya göre değişiyor. Bazı ülkelerde bazı kan grupları zaten çok fazla. Dolayısıyla hastalarda o grup fazla olabilir. Bu konuda yorum yapabilecek kanıt yok.

Organ naklini etkiler mi?

Şu an itibariyle organ nakli operasyonlarının yapılmaması gerekir. Çünkü organ nakli sonrası bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanılacağı için ameliyat sonrası riske atmış oluruz hastaları. Şu anda zaruri bir durum yoksa ertelenmesi tavsiye edildi. Ama yasaklama yok.

Virüs biyolojik silah mı?

Bu ispatlanacak bir şey değil. Bu kanıtlanamaz. Bu spekülasyon. Ben bilim adamıyım, kanıt olan şeyleri söyleyebilirim, olmayan şeyleri söyleyemem.

Siz nasıl korunuyorsunuz?

Bakanlığın tedbirlerini uyguluyorum. Başka özel bir şey yok. Elimi yıkıyorum sık sık. Gereksiz yere oraya buraya değdirmiyorum. Kabalıklarda bir metre mesafeyi korumaya çalışıyorum. Mecburen evden dışarı çıkıyorum, toplantılar oluyor. Hekim olduğum için hastalarım oluyor...

En az hasar formülü

Şu anda en önemlisi evde oturmak, elimizi yıkamak, bir metre mesafeyi korumak. Bunun üzerine odaklanmamız lazım. Şu bir iki ay içerisinde bu tedbirler çok önemli. Bunları yapmamız halinde ülkemiz en az hasarla kurtulur.

Yüksek ateş öksürük nefes darlığı

Soğuk havada kendini gösteren grip, nezle, alerji ile Kovid-19’da birbirine benzer bulgular sözkonusu. Vücudunuzdaki göstergelerin grip mi yoksa koronavirüse mi benzediğini inceleyip hastaneye gidip gitmeyeceğinize kolaylıkla karar verebilirsiniz. Prof. Dr. Esin Şenol, dört hastalığa ilişkin temel belirtileri şöyle sıraladı: “Grip açısından ateş ve öksürük, hastalığı düşündüren en önemli bulgulardır. Alerjide ateş olmaz, öksürük vardır. Alerjide hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarma ve kaşıntı görülür. Aynı şekilde nezlede de hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı ile karşılaşılır. Nezlenin en önemli belirtisi şiddetli burun akıntısıdır. Grip ile Kovid-19 belirtileri birbirinden zor ayrılır. Her ikisinde de ani başlayan ateş, kuru öksürük, kırıklık ve halsizlik sözkonusudur. En önemli fark ise solunum sıkıntısı grip de olmazken Kovid-19’da vardır.”

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İŞTE BELİRTİLER

Kovid-19'un kesinlikle grip olmadığına işaret eden Prof. Şenol, şu tabloya dikkat çekti:

NEZLE: Şiddetli burun akıntısı, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı, baş ve boğaz ağrısı.

Şiddetli burun akıntısı, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı, baş ve boğaz ağrısı. ALERJİ: Kuru öksürük, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı.

Kuru öksürük, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı. GRİP: Ani ateş, kuru öksürük, baş ve boğaz ağrısı, halsizlik.

Ani ateş, kuru öksürük, baş ve boğaz ağrısı, halsizlik. KOVİD-19: Ani ateş, kuru öksürük, halsizlik, nefes darlığı.