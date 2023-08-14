Çaldığı banka kartı alışveriş yaptığı dükkanın sahibine ait çıkan hırsız yakalandı

Yerel basında yer alan haberlere göre şüpheli, dükkan sahibinin otomobilinden kapıları açıkken hırsızlık yaptığı sırada cüzdanını çaldı.

Esnaf, hırsızlığı fark etmedi ancak zanlı, ertesi gün cüzdandan çıkan banka kartıyla bir dükkana girerek alışveriş yapmak istedi.