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Dünya

Çaldığı banka kartı alışveriş yaptığı dükkanın sahibine ait çıkan hırsız yakalandı

Belçika'nın Liege kentinde bir hırsız kapıları açık olan otomobilden cüzdan çaldı, ertesi gün cüzdandan çıkan banka kartıyla bir dükkana girerek alışveriş yapmak istedi. Kasadaki dükkan sahibi, kartın kendisine ait olduğunu ve çalındığını fark edince şüpheliye belli etmeden polise haber verdi. Gözaltına alınan zanlı, savcılığa sevk edildi.

11:03 . 14/08/2023 Pazartesi
Diğer
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Yerel basında yer alan haberlere göre şüpheli, dükkan sahibinin otomobilinden kapıları açıkken hırsızlık yaptığı sırada cüzdanını çaldı.


Esnaf, hırsızlığı fark etmedi ancak zanlı, ertesi gün cüzdandan çıkan banka kartıyla bir dükkana girerek alışveriş yapmak istedi.


Kasadaki dükkan sahibi, kartın kendisine ait olduğunu ve çalındığını fark edince şüpheliye belli etmeden polise haber verdi.


Bunun üzerine şüpheli, kısa zamanda yakalandı.


Gözaltına alınan zanlı, Liege savcılığına sevk edildi.



#Belçika
#Liege
#Hırsız
1 saat önce
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