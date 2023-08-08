Belçika'da Ryanair pilotlarından grev kararı

Belçika'nın Charleroi Havalimanı, Ryanair pilotlarının 14-15 Ağustos tarihlerinde greve gideceklerini, bu nedenle yapılacak seferlerde aksamalar olacağını açıkladı.

Pilotları temsil eden sendikalar, Ryanair'in Kovid-19 salgını döneminde ücretlerde yaptığı kesintilere derhal son verilmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.