Çekya'daki bir hastaneye saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Çekya’da bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırı sonrası hasta ve çalışanların tahliye edildiği; saldıraya dair bir şüphelinin arandığı belirtildi
Çekya’da bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırı sonrası hasta ve çalışanların tahliye edildiği; saldıraya dair bir şüphelinin arandığı belirtildi
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