Çekya'daki bir hastaneye saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Fransız polisi barbarlaştı: Paris'te kan gövdeyi götürdü

Fransa, son 1 yıldır sarı yeleklilerle başlayan ve aralıklarla devam eden gösterilere acımasızca müdahale ediyor. Eylemlerde 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı. Son kurban önceki akşam Paris'teki emeklilik reformu protestolarında, AA foto muhabiri Mustafa Yalçın oldu. Yalçın, polisin fırlattığı gaz kapsülüyle gözünden yaralandı.



