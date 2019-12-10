Dünya Çekyadaki bir hastaneye saldırı 6 kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Çekya'daki bir hastaneye saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Saldırı, ülkenin Moravya-Silesiye bölgesindeki Ostrava kentinde bulunan bir hastanede meydana geldi. Yerel medya sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Haber Merkezi AA
Hastane önünde güvenlik önlemi alındı.
Hastane önünde güvenlik önlemi alındı.

Çekya’da bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi tespit edildi.

Saldırı sonrası hasta ve çalışanların tahliye edildiği; saldıraya dair bir şüphelinin arandığı belirtildi
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