Çin, AB’den yaptırım listesini geri çekmesini istedi

10:3726/04/2026, Pazar
Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırım listesine bazı Çinli şirketleri dahil etmesine tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, AB’nin söz konusu kararından ciddi rahatsızlık duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB’nin bu adımının, iki taraf liderleri arasında varılan mutabakatlara aykırı olduğu ve Çin-AB ilişkilerindeki karşılıklı güveni zedeleyerek ikili ilişkilerin genel atmosferini olumsuz etkilediği aktarıldı.

Yaptırım listesine alınan Çinli şirketler ile vatandaşların derhal listeden çıkarılması talep edilen açıklamada, Çin’in şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli adımları atacağı belirtildi.



