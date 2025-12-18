Çin'den ABD'nin hedefindeki Venezuela'ya destek: Zorbalığa boyun eğmeyecekler

Çin, ABD'nin yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışlarını yasaklayarak blokaj uyguladığı Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya destek mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile telefonda görüştü.

"Venezuela zorbalığa boyun eğmeyecek"

Bakan Gil, görüşmede bölgedeki son durum hakkında Çinli mevkidaşını bilgilendirirken, Venezuela hükümeti ve halkının, ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını koruyacağını, meşru haklarını savunacağını, zorbalığa ve güç tehdidine boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Bakan Vang da Çin ve Venezuela'nın stratejik ortak olduğunu, karşılıklı güven ve desteğin ikili ilişkilerin geleneğinde yer aldığını belirtti.

"Venezuela'nın diğer ülkelerle iş birliği yapmaya hakkı var"

Çin'in her türlü tek taraflı zorbalığa karşı ülkelerin egemenliğini ve ulusal onurunu korumasını desteklediğini kaydeden Bakan Vang, "Venezuela'nın diğer ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı işbirliği yapmaya hakkı vardır. Uluslararası toplumun, Venezuela'nın meşru haklarını ve çıkarlarını koruma tavrını anladığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.







