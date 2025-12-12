ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakınlarına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğeni, rejimle bağlantılı bir iş insanı ve petrol sektöründe lojistik sağlayan 6 nakliye şirketinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.





Flores'in 2 yeğeninin geçmişine değinilen açıklamada; söz konusu kişilerin 2015 yılında ABD'ye yüklü miktarda kokain sokmak üzereyken Haiti'de yakalanarak 2016'da hüküm giydikleri, ancak 2022 yılında eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından affedildikleri hatırlatıldı. Yaptırım uygulanan 3’üncü yeğenin ise Venezuela Ulusal Haznedarı ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın Başkan Yardımcısı olduğu kaydedildi. Bu ismin ilk kez 2017'de yaptırım listesine girdiği, fakat 2022 yılında listeden çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.





Açıklamada, Maduro rejimiyle karlı sözleşmelere imza atan ve Maduro-Flores ailesiyle çeşitli şirketlerdeki ortaklıklar da dahil olmak üzere ticari ilişkileri bulunan Panamalı iş insanı Ramon Carretero Napolitano'nun da hedef alındığı belirtildi. Carretero'nun Venezuela hükümeti adına petrol ürünleri sevkiyatına aracılık ettiği kaydedilerek, şahsın Venezuela ekonomisinin petrol sektöründeki faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.





Ayrıca açıklamada, yanıltıcı ve emniyetsiz nakliye faaliyetlerinde bulunarak ‘narko-terörist rejime’ mali kaynak aktarmayı sürdürdüğü iddia edilen 6 geminin de yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi.



