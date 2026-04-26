Çin, Ay'da iki yeni mineral keşfetti

16:2226/04/2026, Pazar
DHA
Bilinmeyen iki yeni mineralin varlığı keşfedildi
Çinli bilim insanlarının, Ay'dan toplanan numunelerde iki yeni mineralin varlığını keşfettiği bildirildi. Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.

Çin basını, Çinli bilim insanlarının Ay'dan toplanan numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineralin varlığını keşfettiğini duyurdu. Minerallerin keşfi, Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’da düzenlenen 11’inci Çin Uzay Günü açılış töreninde açıklandı.

‘Chang'e-5’ keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine ‘magnesiochangesite-(Y)’ ve ‘changesite-(Ce)’ adları verildi. Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.



