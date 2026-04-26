Curiosity’den müthiş keşif! Tam 3,5 milyar yıllık: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı

11:2126/04/2026, Pazar
DHA
Mars'ta yaşamın yapı taşları bulundu

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'ta yaşamın temel yapı taşlarını oluşturan 3,5 milyar yıllık organik moleküller keşfetti.

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde gerçekleştirdiği bir deneyle gezegenden bir kaya örneği aldı. Özel bir kimyasal çözeltiyle ayrıştırılan kaya örneğinde karbon içeren organik moleküller tespit edildi.

Uzmanlar, moleküllerin en az yedi tanesinin Mars'ta daha önce hiç saptanmamış türden olduğunu bildirdi.

Florida Üniversitesi'nden Dr. Amy Williams ve ekibi, bu moleküllerin 3,5 milyar yıl boyunca Mars'ın sert radyasyon ortamına rağmen bozulmadan kaldığını belirtti.

Bu keşfin, Mars'ın sadece geçmişte yaşanabilir olduğunu değil, aynı zamanda organik maddeleri uzun süre koruyabilecek bir jeolojik yapıya sahip olduğunu doğruladığı kaydedildi. Araştırmanın en önemli noktalarından birinin, ‘azot heterosiklleri’ olarak bilinen yapıların keşfi olduğu da aktarıldı.



