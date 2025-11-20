Yeni Şafak
Mars'ta gezegene ait olmayan kaya

20/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Phippsaksla ismi verilen kaya
NASA'nın Mars'taki Perseverance gezgini, görevine başlayalı beş yıldan fazla süre geçmesine rağmen keşiflerine devam ediyor. Gezginin son buluşlarından biri, bulunduğu yere ait olmayan şaşırtıcı bir görünüme sahip, bilim insanlarını kaynağının Mars olup olmadığını sorgulamaya iten bir kaya oldu. Jezero Krateri'nin Vernodden bölgesinde bulunan, yaklaşık 80 santimetre genişliğindeki bu kayaya "Phippsaksla" adı verildi. Demir ve nikel açısından zengin olan bu kayanın, Kızıl Gezegen'den değil, dış uzaydan gelmiş bir meteorit olduğu düşünülüyor.


