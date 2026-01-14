Yeni Şafak
NASA'nın Mars'tan örnek getirme misyonu iptal edildi

12:1314/01/2026, Çarşamba
DHA
'Perseverance' keşif aracı, misyonun ilk aşamasını tamamlayarak Mars yüzeyinde titizlikle seçildi ve 33 adet örnek tüpü biriktirdi.
NASA’nın, ‘Mars Örnek Getirme’ misyonunun bürokratik engeller nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Gezegenin antik yaşam izlerini taşıyıp taşımadığını kesin olarak kanıtlaması beklenen
'Mars Örnek Getirme (MSR)' misyonu, ABD Kongresi'nin bütçede yaptığı kesintiler nedeniyle iptal edildi.
İlk tahminlerde 11 milyar doları bulan maliyetin, yeni tasarımlarla 7 milyar dolara indirilmeye çalışıldığı ancak Kongre’nin bu rakamı yüksek bulduğu belirtildi.
NASA, bu tüplerin Dünya'daki gelişmiş laboratuvarlarda incelenmesinin Mars'ın yaşanabilirliği konusundaki soruları tamamen çözeceğine inanıyordu.
