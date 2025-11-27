NASA'nın ‘Perseverance’ keşif aracının, Mars'ta ilk kez şimşek ve ardından oluşan gök gürültüsünü kaydettiği bildirildi.
Mars'ta görev yapan NASA'nın ‘Perseverance’ keşif aracı, Kızıl Gezegen'de ilk kez elektrik deşarjlarını (şimşekleri) kaydetti. İki Mars yılı süren gözlemde 55 kez şimşek izi yakalandığı belirtildi.
Uzmanlar, bu keşfin iki önemli sonucu olduğunu açıkladı. Öncelikle, artık Mars'ta elektrik deşarjlarının olduğu bilindiği için, gelecekteki Mars keşif teknolojileri bu elektrik boşalmalarından korunacak şekilde tasarlanacak. İkinci olarak, Dünya’da yaşamın ortaya çıkışında şimşeğin önemli bir rolü olduğu varsayılıyor. Eğer Mars'ta da şimşek varsa, astrobiyologlar bu faktörü olası yaşam ihtimali hesaplarına dahil edebilecekler. Araştırmacılar, bu çalışmanın Mars atmosferi için yeni bir araştırma alanı açtığını ve atmosferdeki elektriksel olaylar ile bunların sonuçlarını hesaba katacak yeni modellerin geliştirilmesini teşvik ettiğini bildirdi.