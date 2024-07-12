Çin ve Rusya'dan ortak tatbikat: İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirecek

Tatbikatın, Çin ve Rusya'nın küresel ve bölgesel barış ile istikrarı koruma konusundaki kararlılığını göstermek üzere tasarlandığını kaydeden Zhang, tatbikatla iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ve işbirliğinin daha da derinleşeceğini vurguladı.