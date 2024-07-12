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Dünya

Çin ve Rusya'dan ortak tatbikat: İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirecek

Çin ile Rusya arasındaki "Exercise Joint Sea-2024" adlı ortak deniz tatbikatı başladı. Tatbikatın, Çin ve Rusya'nın küresel ve bölgesel barış ile istikrarı koruma konusundaki kararlılığını göstermek üzere tasarlandığını kaydeden Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang,, tatbikatla iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ve işbirliğinin daha da derinleşeceğini vurguladı.

16:52 - 12/07/2024 Cuma
AA
Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatına başladı
Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatına başladı
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre,
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang,
basın toplantısında Rusya ile ortaklaşa düzenledikleri tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Zhang,
"Exercise Joint Sea-2024"
adlı deniz tatbikatının Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti açıklarında başladığını belirtti.

Tatbikatın, Çin ve Rusya'nın küresel ve bölgesel barış ile istikrarı koruma konusundaki kararlılığını göstermek üzere tasarlandığını kaydeden Zhang, tatbikatla iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ve işbirliğinin daha da derinleşeceğini vurguladı.



#Çin
#Deniz tatbikatı
#Rusya
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