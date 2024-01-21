Çin'de fosil yakıt üretimi ve ithalatı 2023'te arttı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'da dün düzenlenen Başkanlık Seçimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Tayvan meselesi Çin'in iç meselesidir. Tayvan'daki durum nasıl değişirse değişsin, dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu temel gerçeği değişmeyecektir” denildi.