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Çin'den, Filipinler'e askeri gemi ihraç edeceği öne sürülen Japonya'ya bölgesel barışı koruma çağrısı

Çin'den, Filipinler'e askeri gemi ihraç edeceği öne sürülen Japonya'ya bölgesel barışı koruma çağrısı

15:1014/07/2025, Pazartesi
AA
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Çin'den, Filipinler'e askeri gemi ihraç edeceği öne sürülen Japonya'ya bölgesel barışı koruma çağrısı
Çin'den, Filipinler'e askeri gemi ihraç edeceği öne sürülen Japonya'ya bölgesel barışı koruma çağrısı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, son zamanlarda Japon yerel medyasında Tokyo yönetiminin Filipinler'e Abukuma sınıfı 6 donanma gemisi ihraç etmeyi planladığı yönündeki haberlere ilişkin, Japonya'ya "bölgesel barış ve istikrarı korumaya yönelik daha fazla adım atma" çağrısı yaptı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Japon yerel medyasında son günlerde Tokyo yönetiminin Filipinler'e 6 adet Abukuma sınıfı donanma destroyeri ihraç etme planı olduğu şeklindeki haberler hatırlatılan Jiang, Japonya'yı "tarihini derinlemesine düşünmeye ve ders almaya, askeri ve güvenlik alanlarında söz ve davranışlarında dikkatli olmaya ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya yönelik daha fazla adım atmaya" çağırdı.


Jiang, "Çin'in her zaman ilgili ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin üçüncü tarafların çıkarlarını hedef almaması veya zarar vermemesi gerektiğini savunduğunu" belirtti.




#Çin
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