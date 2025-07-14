Çin'den, Filipinler'e askeri gemi ihraç edeceği öne sürülen Japonya'ya bölgesel barışı koruma çağrısı

Japon yerel medyasında son günlerde Tokyo yönetiminin Filipinler'e 6 adet Abukuma sınıfı donanma destroyeri ihraç etme planı olduğu şeklindeki haberler hatırlatılan Jiang, Japonya'yı "tarihini derinlemesine düşünmeye ve ders almaya, askeri ve güvenlik alanlarında söz ve davranışlarında dikkatli olmaya ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya yönelik daha fazla adım atmaya" çağırdı.